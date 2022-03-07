شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من وزارة الحج بشأن ظهور عبارة “غير فعال” في تصاريح العمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: طمأنت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم، قاصدي بيت الله الحرام لأداء العمرة بسبب ظهور عبارة غير فعال في تصاريح العمرة. وأكدت الوزارة أن سبب ظهور عبارة (غير فعال) أن الوزارة تفعل التصريح قبل بدء الفترة المحجوزة بـ 6 ساعات لضمان انسيابية تدفق المعتمرين للمسجد الحرام وسرعة قراءة التصاريح عند نقاط الفرز. وأشارت وزارة الحج أنه يمكن للمستفيد الآن عبر اعتمرنا‬⁩ تحديث رقم هاتفه، في حال تغييره لرقمه المسجل سابقًا.

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