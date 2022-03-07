شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالمالديف: 5 اشتراطات جديدة للقادمين للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت سفارة المملكة في جمهورية المالديف، إن السلطات الحكومية وضعت اشتراطات جديدة للقادمين لغرض السياحة.

وأوضحت السفارة أنه يتعين على السائح القادم أن تكون نتيجة عمل فحص PCR سلبية خلال 72 ساعة قبل المغادرة، ويستثنى من ذلك من أكمل الجرعات ومن لا يتجاوز عمره سنة.

وأكدت على تعبئة الإقرار الصحي إلكترونيًا خلال 48 ساعة قبل الوصول، مع إظهار حجز السكن لفترة الإقامة، بالإضافة لوجود تذكرة للعودة.

وشددت على ضرورة الاحتفاظ بنسخة من بيانات جرعات التطعيم من خلال التطبيقات المعتمدة لدى المملكة، وذلك لاشتراط بعض الجهات في الملاديف التحقق منها لمن هم فوق 12 عامًا.

وأبانت السفارة أنه عند حدوث الإصابة بفيروس كورونا خلال الإقامة سيتم تطبيق الحجر الصحي لمدة 7 أيام وللمخالطين 10 أيام، مع إمكانية إعادة الفحص بعد 5 أيام من فترة الحجز.