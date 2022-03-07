شكرا لقرائتكم خبر عن “الغذاء والدواء” توضح معلومات وحقائق مهمة عند استخدام هذه الأعشاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت هيئة الغذاء والدواء على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، مجموعة من المعلومات والحقائق حول النباتات والأعشاب الشائع استخدامها بين أفراد المجتمع لأغراض طبية.

ونبهت “الغذاء والدواء” إلى أن هذه الأعشاب ينبغي التعامل معها بوعي، وقدمت بعض التحذيرات حولها وتعارضاتها مع بعض الأدوية.

المُر

أوصت الهيئة بالحذر عند استخدام مادة المُر (المرة)؛ فاستخدامها بكميات عالية قد يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب أو التهابات في الكلى

الزنجبيل

وأشارت إلى أن نبات الزنجبيل له العديد من الفوائد للاستخدام في الطب البديل، ولكن بكمية لا تتعدى الحد الأقصى في اليوم

البابونج

وأوصت بالحرص عند استخدام عشبة البابونج فقد تتعارض مع بعض الأدوية.

اليانسون

وأكدت أن عشبة اليانسون لها استخدامات في الطب البديل وقد يوجد تعارضات مع بعض الأدوية، وأوصت بالاطلاع عليها.