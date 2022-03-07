شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يمنح اللبنانيين تأشيرة دخول إلى أراضيه لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة العراقية اليوم الاثنين، منح اللبنانيين تأشيرة دخول إلى البلاد صالحة لمدة 6 أشهر، في إطار الجهود المتبادلة بين الجانبين لتعزيز التعاون والاستثمار.

وقال وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جورج بوشكيان، إن بغداد ستمنح اللبنانيين تأشيرة لدخول العراق والبقاء بها لستة أشهر.

وحسب موقع سبوتنيك، أضاف الوزير العراقي أن بلاده تحتاج من لبنان إسهامات في مجالي الصناعات الدوائية والغذائية، إلى جانب الاستفادة من خبراته في التسويق.

من جانبه قال بوشكيان إن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يستعد لزيارة العراق على رأس وفد وزاري، مضيفا أن الزيارة تأتي ضمن اللمسات الأخيرة لاتفاقية التكامل بين البلدين.

وصل وزير الصناعة والمعادن العراقي عزيز الخباز يوم الأحد إلى بيروت، تلبية لدعوة من نظيره اللبناني بوشكيان، في زيارة تمتد 3 أيام.