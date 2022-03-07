شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة اليمن فى بولندا تعلن عن عدد اليمنيين الوافدين إلى الحدود البولندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سفيرة اليمن فى بولندا ميرفت مجلى، اليوم الاثنين، إن عدد اليمنيين الوافدين إلى بولندا فرارا من الحرب المشتعلة فى أوكرانيا تجاوز 400 شخص .

وأوضحت السفيرة- فى تصريحات أوردتها قناة "اليمن الإخبارية"- أن العالقين تمكنوا من مغادرة أوكرانيا عبر الحدود البولندية، فبعضهم طلاب وآخرين مقيمين مع عائلاتهم، مشيرة إلى عدم وجود معلومات دقيقة عن العالقين في طوابير الانتظار على الحدود الأوكرانية للدخول إلى بولندا، وأن هناك 12 منفذ حدودي يتم توزيعهم عليها.

وتقدر السفارة اليمنية في بولندا عدد اليمنيين العالقين وسط الصراع الروسي الأوكراني بين 700 و750 شخص، فيما أعلنت الشهر الماضى، تسجيلها معلومات عن 300 مواطن يمني في أوكرانيا.