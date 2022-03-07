شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من “الأحوال المدنية” بشأن الهوية الرقمية في “توكلنا” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا معتمدة ومطابقة للهوية الرقمية في تطبيق أبشر.

وأوضحت عبر حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن الهوية الوطنية الرقمية في تطبيق توكلنا معتمدة وموثوقة، وهي مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين الذي قال: “هل الهوية الوطنية والرخصة والاستمارة الرقمية تكفي عند إبرازها للجهة المسؤولة؟”.

لترد الأحوال المدنية: (الهوية الوطنية الرقمية في تطبيق توكلنا معتمدة وموثوقة، وهي مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد”).

وفي وقت سابق شددت “الأحوال المدنية”، على أهمية الحفاظ على بطاقة الهوية الوطنية من الفقدان أو الضياع، مؤكدة أن بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على المحافظة عليها.