شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: نحتاج إلى التضامن العربى أكثر من أى وقت مضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية على الحلبي، إن انعقاد اجتماع مجلس الجامعة العربية يأتي في وقت دقيق في ظل تحديات تشهدها المنطقة العربية، سواء بسبب المستجدات الإقليمية أو أزمة كورونا، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة.

وأضاف الحلبي، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة اليوم الاثنين، أن بلاده تشهد أزمات كبيرة بسبب زيادة أعداد كبيرة من النازحين السوريين منذ 2011، مشيرا إلى تقرير المفوضية الدولية للاجئين، والتي أكدت أن أكبر عدد من اللاجئين يتواجد في لبنان نسبة لعدد سكانه، حيث يبلغ عددهم حوالي ثلث عدد سكانه.

وأشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في لبنان، موضحا أنها تتواصل بصورة كبيرة في المرحلة الراهنة، وهو ما يعني الحاجة الكبيره للدعم العربي.

وأوضح موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، عبر حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، داعيا إلى التضامن العربي في تلك المرحلة، حيث تبقى اهميته الان أكثر من اى وقت مضى.

وأشاد الحلبي بالجهود التي بذلتها دولة الكويت خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس خلال الفترة الماضية، مثمنا كذلك الدور الكبير الذى تقوم به الجامعة العربية في دعم القضايا العربية.