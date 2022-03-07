شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. “الخثلان” يوضح فضل الصيام في شعبان وهل يُصام كله أو بعضه؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يكثر في شعبان من صيام النافلة، والسيدة عائشة رضي الله عنها تروي عنه أنه “كان يصوم شعبان كله إلا قليلاً”.

وقال الخثلان، في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية: إن العلماء اختلفوا في الحكمة من ذلك، فقيل لأن أزواجه كن يصمن شعبان وكان يحب موافقتهن في هذا، وقيل لأنه شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، ويستفاد منه الإكثار من صيام النافلة في ذلك الشهر.

وأكد الخثلان أن المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيصوم معظم شعبان، لكنه لا يستكمل صيام الشهر كله؛ لقول السيدة عائشة رضي الله عنها “ما رأيت النبي استكمل صيام شهر قط إلا رمضان”.