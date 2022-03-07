شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأمير سلطان تُعلن فتح باب القبول لبرامج الماجستير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جامعة الأمير سلطان فتح باب القبول والتقديم لبرامج الماجستير للعام الدراسي 2022/2023م، وفقاً للتفاصيل التالية: * برامج الماجستير: 1- ماجستير إدارة الأعمال. 2- ماجستير القانون التجاري. 3- ماجستير هندسة البرمجيات. 4- ماجستير الأمن السيبراني. 5- ماجستير الإدارة الهندسية. * التقديم: – التقديم متاح الآن عبر بوابة القبول: بوابة القبول – (اضغط هـنـا). وجامعة الأمير سلطان هي أول جامعة أهلية و أيضًا غير ربحية في المملكة، حيث كانت بداية تأسيسها في عام 1999، وذلك تحت اسم “كلية الأمير سلطان الخاصة”، وفي سنة 2003، قررت وزارة التعليم بإعلانها جامعة وليس كلية، حيث قام الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود بافتتاحها، وتم تشييد هذه الجامعة بواسطة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، ولكن منحت الترخيص من قبل وزارة التعليم كمؤسسة أكاديمية أهلية غير ربحية في مدينة الرياض.

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