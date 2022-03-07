شكرا لقرائتكم خبر عن متى ينتهي البرد؟.. خبير طقس يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير الطقس د. عبد الله المسند، أنه مع نهاية فصل الشتاء وفي ظل استمرار الأجواء الباردة، يتسائل الكثيرون عن الموعد الذي ينتهى فيه البرد.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه في شهر مارس تعتدل الأجواء ويقل البرد بشكل تدريجي حتى ينتهي.

وأكد أنه لا يوجد موجات شديدة البرودة، في مارس، وأنه فقط ترتفع درجة الحرارة تدريجياً، ويقطع هذا أحياناً موجة باردة نسبياً، ثم تنتهي سريعاً، كما سيحصل نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق توقع المسند، حالة طقس مستقرة بوجه عام على معظم أجزاء ومناطق المملكة، مؤكدًا أن الأجواء مستقرة حتى 5 أيام قادمة، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.

وأضاف أنه من المتوقع اليوم، رياح نشطة نسبياً في الغرب والوسط والشرق والشمال الشرقي، أما في يوم الأربعاء متوقع أن تثير الرياح الغربية الغبار في المناطق الشمالية، ويوما الخميس والجمعة يتكرر سيناريو الأربعاء ولكن بشكل أقل.

وأكد أنه لا زالت ذرات الغبار على وجه السماء عالقة، فوق مناطق القصيم الجوف الرياض وشرقي عسير.