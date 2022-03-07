شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية غائم بالإمارات والبحرين ومائل للبرودة في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 7 مارس 2022، فى السطور التالية:- طقس

طقس السعودية قال مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية والرياض قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق وسماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة. الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 14-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية تصل الى 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ارتفاع الموج: من متر الى مترين قد تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي حالة البحر: متوسط الموج مائج طقس الإماراتتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات،" أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.. و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. طقس الإماراتتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات،" أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.. و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً. .و يحدث المد الأول عند الساعة 16:18 والمد الثاني عند الساعة 04:26 والجزر الأول عند الساعة 02:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:03 .

و في بحر عمان الموج خفيف .. و يحدث المد الأول عند الساعة 19:13 والمد الثاني عند الساعة 24:00 والجزر الأول عند الساعة 33:18 والجزر الثاني عند الساعة 25:07.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 34 19 70 20 دبي 33 20 70 20 الشارقة 33 15 70 20 عجمان 32 18 70 25 أم القيوين 32 14 65 20 رأس الخيمة 28 17 70 25 الفجيرة 32 22 80 15 العين 34 20 65 15 ليوا 35 16 70 15 الرويس 34 19 70 35 السلع 35 18 65 25 دلما 29 20 85 55 طنب الكبرى 27 22 85 45 طنب الصغرى 27 22 85 45 أبو موسى 27 22 85 45 . طقس الكويت قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، إن طقس اليوم مائل للبروده وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، خلال الليل. أما في النهار فهو مائل للحرارة وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار ... درجة الحرارة الصغرى: 15 °ﻡ

وحذرت الإدارة قائلة: "من المتوقع نشاط في الرياح قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وتؤدي الى ارتفاع اﻷمواج الى اكثر من 6 اقدام ." طقس البحرين أشارت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إلى أن طقس اليوم غائم جزئيا أحيانا ودافئ مع تصاعد الأرتربة في بعض المناطق خلال النهار. الراياح جنوبية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 30 م درجة الحرارة الصغرى 18 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 25%