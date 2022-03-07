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شكرا لقرائتكم خبر عن “الزكاة والجمارك” تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة بجمرك جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عقد مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك جسر الملك فهد يوم الأحد الموافق 20 مارس، وذلك وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.
وأكدت الهيئة، أنه يشترط دفع 50 ألف ريال بشيك مصدق كتأمين إلزامي لدخول المزاد باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.
وأشارت إلى أنه يتطلب من المشتري إخراج السيارات والبضائع خلال 3 أيام برسم الوارد، و10 أيام برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
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