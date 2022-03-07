شكرا لقرائتكم خبر عن “المسند” يتوقع: استقرار في الأجواء حتى 5 أيام قادمة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، حالة طقس مستقرة بوجه عام على معظم أجزاء ومناطق المملكة.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن الأجواء مستقرة حتى 5 أيام قادمة، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.

وأضاف أنه من المتوقع اليوم، رياح نشطة نسبياً في الغرب والوسط والشرق والشمال الشرقي، أما في يوم الأربعاء متوقع أن تثير الرياح الغربية الغبار في المناطق الشمالية، ويوما الخميس والجمعة يتكرر سيناريو الأربعاء ولكن بشكل أقل.

وأكد أنه لا زالت ذرات الغبار على وجه السماء عالقة، فوق مناطق القصيم الجوف الرياض وشرقي عسير.

في الوقت نفسه توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق من المملكة.

كما توقع سماء غائمة جزئيًا، قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.