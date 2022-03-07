شاهد.. ساعة ذكية من شركة جارمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة جارمن عن إطلاق ساعتها الذكية Descent G1 Solarالجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الغوص.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن ساعتها الذكية Descent G1 Solarالجديدة تمتاز بمقاومة الماء حتى ضغط 10 ATM، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها لتسجيل جولات الغوص، ويمكن استعمالها لتسجيل نقطة الدخول عن طريق أنظمة تحديد المواقع GPS وGlonassوGalileo.

ويمكن لعشاق ركوب الأمواج أيضا معرفة ارتفاع الأمواج عن طريق الساعة الذكية.

كما تتيح الساعة الذكية الجديدة تسجيل معدل نبضات القلب وتسجيل مختلف الأنشطة الرياضية مع إظهار توصيات بطريقة التدريب الصحيح والاسترخاء بصورة سليمة، بالإضافة إلى تسجيل النشاط اليومي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة مقسمة إلى جزئين وتعمل بدقة الوضوح 176 x 176بيكسل، ويتم استعمال شاشة MIPأحادية اللون حتى يسهل قراءة المحتويات في ضوء الشمس المباشر.

وأشارت جارمن إلى أن الخلية الشمسية تزيد فترة تشغيل البطارية في وضع الساعة الذكية إلى 4 شهور، وفي وضع GPS تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 39 ساعة، أما في وضع الغوص فإن شحنة البطارية تكفي لتشغيل الساعة الذكية لمدة تصل إلى 25 ساعة، وفي بعض أوضاع الاستعمال قد لا تحتاج الساعة الذكية إلى إعادة شحنها بشرط تعرضها لضوء الشمس بشكل كافٍ.

وتدعم الساعة الذكية Descent G1 Solar الجديدة خدمة الدفع جارمن Pay ومتجر Connect IQ، وتتوفر باللون الأسود والأزرق الباستيل.

وجارمن هي شركة مملوكة لمجموعة من الشركات تأسست في عام 1989 من قبل جاري باريل (Gary Burrell)‏ ومين كاو (Min Kao)‏ (ومن هنا جاء اسم جارمن (GarMin)‏، في لينيكسا بكانساس بالولايات المتحدة، ومقرها في أولاثي بكانساس.

وتطور الشركة أنظمة الملاحة للمستهلك، وشركات الطيران، والتكنولوجيات البحرية لنظام تحديد المواقع العالمي.

ويعتبر نظام جارمن للخرائط أحد أفضل أنظمة الخرائط في العالم وهي واحده من الشركات الرائدة عالمياً في تزويد اجهزه الخرائط بالأقمار الصناعية للملاحة البحرية والطرق .

وتوظف جارمن أكثر من 14500 موظف في 65 مكتبا حول العالم وتنتج أجهز الملاحة والساعات الذكية وخرائط السيارات وكذلك أجهزه الملاحة الجوية.