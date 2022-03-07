شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى على المنطقة الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الإثنين، أن الدفاع الجوي السوري تصدى لـ "عدوان" جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

وتشن من حين إلى أخر الطائرات الإسرائيلي غارات على الأراضي السورية، تقول تل أبيب إنها تستهدف قيادات إيرانية تعمل عسكريا في سوريا.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على سوريا، عقب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات تجاه شمالي إسرائيل، وقال الجيش إن قواته قصفت أهدافا من بينها رادار وبطاريات دفاع جوي.

وكان ثلاثة جنود سوريين قتلوا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي جراء قصف إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.