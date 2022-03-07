تطبيق تيك توك يعلق البث المباشر وتحميل المقاطع في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ذكر تطبيق التسجيلات المصورة الصيني تيك توك الأحد، أنه سيعلق البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة على منصته في روسيا بينما يراجع تداعيات قانون الإعلام الجديد الذي وقعه الرئيس فلاديمير يوم الجمعة.



وقالت شركة التواصل الاجتماعي في سلسلة من منشورات على تويتر: "ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر والمحتوى الجديد على خدمة التسجيلات المصورة الخاصة بنا بينما نعكف على مراجعة الآثار الأمنية لهذا القانون".

وأضافت أن التراسل داخل التطبيق لن يتأثر بالقرار.

واستنكرت الحكومة الأمريكية السبت القانون الجديد، الذي يهدد بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً من ينشر ما وصفها الكرملين "بالأخبار الكاذبة".