لهذا السبب.. نحتاج إلى النوم العميق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

النوم العميق مرحلة من مراحل النوم تقلّ فيها حركة العين ويتباطأ النشاط الموجي للدماغ. وإذا استيقظ الشخص أثناء هذه المرحلة يشعر بالدوار أو الارتباك أو الصداع. وبحسب دراسة حديثة يحتاج الإنسان أن يكون ما بين 15 و23 بالمائة من نومه عميقاً.



ويعتبر الشعور بالتعب أثناء النهار أو الحاجة إلى الكثير من الكافيين للتغلب عليه علامات على أنك لا تحصل على إجمالي النوم الذي تحتاجه، وخاصة النوم العميق، وفقاً لدراسة حديثة نشرت في مجلة كوميونيكيشنز بيولوجي.

وتفيد نتائج الدراسة بأنه خلال النوم العميق "يكون ضغط الدم منخفضاً وثابتاً، مما يسهل على الجسم إصلاح الخلايا في الجسم والعقل. كذلك تقوّي فترات النوم العميق جهاز المناعة".

كيف تحصل على النوم العميق؟

التنفس العميق قبل النوم يهدئ الجسم، ويخفض ضغط الدم.

مراقبة كمية الكافيين خلال اليوم.

الذهاب إلى الفراش في وقت أبكر قليلاً من موعد النوم.

تناول مكملات الميلاتونين قبل موعد النوم بساعتين، إذا كنت تعاني من الأرق.

تعتيم غرفة النوم جيداً.

استخدام قناع العينين.

إبعاد الشاشات والأجهزة الإلكترونية قبل النوم بوقت كافٍ.

ممارسة ما يكفي من الحركة البدنية أثناء النهار.