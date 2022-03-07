باحثون يكشفون عن فحص يتنبأ بالسكري وأمراض القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طوّر باحثون في ألمانيا طريقة فحص جديدة لقياس مستوى 184 جزيئاً دهنياً في الدم يمكن من خلالها التنبؤ بخطر الإصابة بالسكري من النوع2، وأمراض القلب والأوعية الدموية قبل سنوات من ظهور أعراضها. ويستخدم الأطباء حالياً قياس الوزن وضغط الدم ومستوى الكولسترول والسكر لرصد مخاطر الإصابة بهذه الأمراض.



وقال كريس لوبير من شركة ليبوتيب جي إم بي إتش، وهي شركة تكنولوجيا حيوية في ألمانيا، "لقد أظهرنا كيف يمكن لـ قياس تركيزات الدهون في الدم توسيع مجموعة أدواتنا للكشف المبكر عن الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وبحسب موقع "بلوس بيولوجي" اعتمد لوبير وفريق البحث على بيانات 4 آلاف شخص تمت دراسة الحالة الصحية لديهم في السويد بين 1991 و2015. وتم تحليل عينات الدم لدى المشاركين باستخدام مطياف الكتلة لمعرفة كثافة جزيئات الدهون. وأظهر التحليل أن هذه الطريقة أكثر دقة في التنبؤ بخطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب من فحص الجينات، ومن الطرق المستخدمة حالياً.

وتتوفر أجهزة قياس الطيف الكتلي المستخدمة لقياس ملامح الدهون في بعض المعامل، لكن يتمثل التحدي الآن في تطوير منصة يمكنها ترجمة هذه النتائج المثيرة إلى اختبار إكلينيكي يمكن نشره على نطاق واسع بسهولة.