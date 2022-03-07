شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يُحذر من تصعيد الاحتلال لعمليات القتل والإعدامات الميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، من التداعيات الخطيرة لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، مستفيدة من انشغال العالم بالحرب المستعرة في أوكرانيا. جاء ذلك، في تصريح له عقب استشهاد الطفل يامن نافز جفال (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

وتقدم اشتية بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، من والدي الطفل الشهيد يامن جفال وعائلته، وأهالي بلدته، بهذا الفقد الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، عن استشهاد الطفل يامن نافز جفال (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس في القدس.

وأصيب الطفل جفال برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، وقد منع الجنود مركبة الإسعاف من الوصول إليه، وأطلقوا صوبها قنابل الغاز بكثافة ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.