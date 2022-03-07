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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة.. أتربة وغبار يحجب الرؤية حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة خلال الساعات المقبلة.
وتوقعت الأرصاد، عوالق ترابية ونشاط للرياح تتسبب في تدني الرؤية الأفقية خاصة على كل من “الحناكية والمدينة المنورة، والمهد، واليتمة، ووادي الفرع”.
وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الحالة من المتوقع أن تستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله.
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