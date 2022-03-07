شكرا لقرائتكم خبر عن التصويتات في المجموعات.. ميزة جديدة في «واتساب» تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني فيصل السيف عن ميزة جديدة في تطبيق واتساب تتعلق بالتصويتات في المجموعات.
وقال السيف، عبر حسابه في “تويتر”: إن تطبيق واتساب يعمل على ميزة جديدة وهي التصويتات في المجموعات على التطبيق”.
وأضاف : “بفضل هذه الميزة يمكن للمستخدمين في المجموعات طرح سؤال للآخرين للتصويت عليه. وستكون هذه الميزة متاحة فقط المجموعات وستكون مشفرة من طرف لطرف.
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