شكرا لقرائتكم خبر عن التصويتات في المجموعات.. ميزة جديدة في «واتساب» تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني فيصل السيف عن ميزة جديدة في تطبيق واتساب تتعلق بالتصويتات في المجموعات.

وقال السيف، عبر حسابه في “تويتر”: إن تطبيق واتساب يعمل على ميزة جديدة وهي التصويتات في المجموعات على التطبيق”.

وأضاف : “بفضل هذه الميزة يمكن للمستخدمين في المجموعات طرح سؤال للآخرين للتصويت عليه. وستكون هذه الميزة متاحة فقط المجموعات وستكون مشفرة من طرف لطرف.