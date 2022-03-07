شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطعمة شائعة تسبب الالتهاب.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يعد الالتهاب المزمن خطيرا لجسم الانسان ويمكن أن يدمر الحمض النووي للخلايا، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، كما أنه يزيد من مقاومة الإنسولين، ما قد يسفر عن الإصابة بمرض السكري، ويعزز الالتهاب المزمن نمو اللويحات في الشرايين ويؤدي إلى تجلط الدم الذي يمكن أن يسبب أمراض القلب.



وقد يكون خطر الاصابة بالالتهابات المزمنة أعلى من خال الاعتماد على النظام الغذائي، حيث يمكن أن يتسبب السكر واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية في حدوث التهاب في الجسم. ويمكن أن يساعد الحد من هذه الأطعمة في تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بحسب روسيا اليوم.

وفي ما يلي خمسة أطعمة شائعة تسبب الالتهاب:

1. الأطعمة السكرية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الصودا والمخبوزات يمكن أن تسبب الالتهاب بطريقتين:

- يحفز السكر إنتاج الأحماض الدهنية في الكبد. وقالت فيلوندا أندرسون، أخصائية التغذية والمديرة التنفيذية لشركة Sweet Potato Delights: "عندما يهضم الجسم هذه الأحماض الدهنية، يمكن أن تؤدي المركبات الناتجة إلى حدوث عمليات التهابية".

- يؤدي تناول الأطعمة السكرية إلى إنتاج الجسم المزيد من هرمون الإنسولين، والذي بدوره يمكن أن يزيد من دهون الجسم. وقالت ديان جافيللي، أخصائية التغذية السريرية في المركز الطبي بجامعة واشنطن ومؤسسة Belly by Javelli، إن هذه مشكلة لأن "الخلايا الدهنية يمكن أن تنتج مواد كيميائية في الجسم تؤدي إلى الالتهاب".

وأوضحت جافيلي: "الحد من كمية الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الكعك والبسكويت والحلوى والصودا يمكن أن يساعد في الحفاظ على نسبة صحية من الدهون في الجسم" ويقلل من مخاطر الالتهاب.

2. اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

توضح أندرسون أن اللحوم المصنعة هي اللحوم التي وقع تعديلها من خلال المعالجة أو التمليح أو التدخين أو إضافة المواد الكيميائية الحافظة.

وبعض الأمثلة على اللحوم المصنعة هي، اللحم المقدد، واللحوم الباردة، والنقانق، ولحوم البقر المجففة.

وتميل اللحوم الحمراء والمعالجة إلى أن تكون غنية بالدهون المشبعة. ووجدت الدراسات أن تناول اللحوم الدهنية المصنعة واللحوم الحمراء قد يسبب زيادة الوزن والالتهابات.

3. بعض زيوت الطبخ

تحتوي العديد من زيوت الطهي الشائعة على نوع من الدهون يسمى أحماض أوميغا 6 الدهنية. ودهون أوميغا 6 ليست بالضرورة سيئة، حيث يستخدمها الجسم للطاقة والنمو الطبيعي.

ولكن يجب أن تكون دهون أوميغا 6 في توازن دقيق مع دهون أوميغا 3 التي يمكن الحصول عليها من أطعمة مثل السلمون والماكريل وبذور الكتان.

وإذا كنت تأكل الكثير من دهون أوميغا 6، فقد يؤدي ذلك إلى التخلص من هذا التوازن، ما يؤدي إلى حدوث التهاب.

وتتضمن بعض زيوت الطهي الشائعة التي تحتوي على دهون أوميغا 6 زيت الذرة، وزيت عباد الشمس، وزيت نبات القرطم، وزيت الفول السوداني.

4. الأطعمة المقلية

تعد الأطعمة المقلية مثل قطع الدجاج والكعك والبطاطس المقلية من الأسباب الرئيسية للالتهابات لأسباب عدة بما في ذلك:

- تميل الأطعمة المقلية إلى احتواء مستويات عالية من أحماض أوميغا 6 الدهنية.

- غالبا ما تحتوي على دهون متحولة.

- "تنتج الأطعمة المقلية مركبات في الجسم تسمى المنتج النهائي المتقدم للغليكيشن، تُعرف أيضا باسم AGEs، وهذه المركبات تحفز بشكل مباشر الالتهاب في الجسم"، بحسب أندرسون.

الأطعمة المضادة للالتهابات

توجد العديد من الأطعمة المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات المزمنة في الجسم. ومن بين هذه الأطعمة تلك الغنية بالمركبات الرئيسية مثل مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعمل على تقليل مستويات البروتينات الالتهابية.

وتتضمن بعض الأطعمة الرئيسية المضادة للالتهابات التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي ما يلي:

- زيت الزيتون البكر الممتاز.

- الفواكه والخضروات، مثل البرتقال والبروكلي والفلفل.

- المكسرات.

- التوت.

- الطماطم.