خبيرة نفسية تكشف طريقة غريبة للتغلب على الخوف.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت خبيرة نفسية ألمانية عن طريقة غريبة يمكن الاعتماد عليها للتغلب على الخوف.



وأوصت عالمة النفس سوزانا هارتمان-شتراوس من يشعرون بالخوف حالياً على خلفية الحرب في أوكرانيا بضرورة الاعتراف بهذه المشاعر والتحدث عنها بوضوح.

وقالت المعالجة النفسية الألمانية المنحدرة من مدينة كالف بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا، إن الاعتراف بمشاعر الخوف والتحدث عنها بوضوح له تأثير علاجي، مؤكدةً أن التحدث مع آخرين يُعَدُّ مهماً أيضاً.

ونصحت شتراوس بالقيام بفصل واضح عمَّا يدور حول المرء ويتسبب في شعوره بالخوف، في حال الشعور بعبء شديد بسبب المخاوف.

وأوضحت كيفية القيام بذلك، قائلةً: «ما أقرأه الآن وأراه وأسمعه، لا يخصني. إنها كارثة لمن يعايش هذه الحرب الآن. إنني اليوم وهنا في أمان».

الجدير بالذكر أن الخوف شعور قد يكون معطلاً في أحيان كثيرة. وبعد عامين من تفشي وباء كورونا (كوفيد 19)، وفي ظل نشوب حرب في أوكرانيا حالياً، تنتاب كثيراً من الأشخاص في العالم مشاعر خوف على حياتهم ومستقبلهم.