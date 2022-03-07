خبيرة تغذية تكشف أن الارتباط العاطفي سبب السمنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت خبيرة تغذية مصرية عن السبب العلمي وراء حدوث السمنة التي يعانيها الكثيرون وتمثل مشكلة مزمنة بالنسبة إليهم.



وأوضحت الدكتورة وعد أمين، أخصائية التغذية، أن مشكلة جعل الطعام هو الحياة تكمن وراء معاناة مرضى السمنة، مشيرةً إلى أن أولى خطوات الحمية الصحية علاج ما سمَّته «الارتباط العاطفي» بالطعام.

وقالت وعد، خلال لقائها في برنامج «التاسعة» على شاشة القناة الأولى المصرية، إن أساس المشكلة أن الشخص يأكل حتى وهو لا يشعر بالجوع، مؤكدةً أنه لا ينبغي صحياً تناول الطعام إلا عند الشعور الفعلي بالجوع.

وأضافت أن الصيام المتقطع يمكنه أن يعالج إدمان الطعام، لافتةً إلى أنه حينها ستكون هناك فترة في اليوم يقرر الشخص عدم الأكل فيها.

وشرحت طبيعة ذلك الصيام بأنه عبارة عن 16 ساعة شاملة عدد ساعات النوم، وأنه يكون امتناعاً عن الطعام، مع السماح بشرب الماء والشاي والقهوة بدون سكر، ما يؤدي في النهاية إلى نسيان الطعام.

وذكرت أن الهدف من الصيام المتقطع تقليل هرمون الأنسولين المسؤول عن تخزين الدهون في الجسم، منوهةً بأنه يساعد على تقليل فكرة التسالي بين الوجبات.