شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية السلطانية العُمانية تنفذ التمرين البحري المشترك السنوى "خنجر حاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الأحد فعاليات التمرين البحري المشترك السنوي (خنجر حاد) الذي تنفذه البحرية السلطانية العُمانية بمنطقة الباطنة البحرية حتى العاشر من الشهر الجاري، وبإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني ومشاركة مجموعة من السفن العسكرية التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، ويأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار الخطط والسياسات التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العُمانية، وخطط تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية مع الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية والكفاءة العالية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية ومنتسبيها في مختلف المجالات العسكرية البحرية، وفق رؤية استراتيجية تتواكب مع المهمات والواجبات الوطنية المنوطة بها.

وقد أبحرت ظهر الأحد من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية السفن العسكرية والأطقم المشاركة من البحرية السلطانية العُمانية في فعاليات هذا التمرين متوجهة إلى مسرح العمليات البحري المحدد لتنفيذ التمرين، حيث ستُجرى العديد من الفعاليات العسكرية البحرية المشتركة بين السفن والأطقم المشاركة وفقًا للخطة المرسومة للتمرين.