شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى قبل رمضان.. رفع الطاقة الاستيعابية للمصلين في «المسجد النبوي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ جمعان بن عبدالله العسيري أن لبس الكمامة كإجراء احترازي أعلى للوقاية من كورونا، والتأكد من حالة التحصين عبر تطبيق توكلنا ما زال معمول به عند الدخول للمسجد النبوي لحماية المصلين.

وأضاف العسيري، وفقا لـ”الإخبارية”، أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للمصلين في المسجد النبوي وسيستوعب قرابة 130 ألف مصلٍ وزائر داخل المسجد، في سطح المسجد قرابة الـ 74 ألف، في ساحات المسجد قرابة الـ 300 ألف مصلّ.

وتابع جمعان العسيري :”أنه سيتمكن الزائر من الصلاة في الروضة الشريفة، ولكن سيتكون ذلك من خلال التطبيق، أما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر أصبح مفتوح ومتاح، ليتمكن المصلون والزائرون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم”.