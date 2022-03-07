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شكرا لقرائتكم خبر عن «عاصف 1 و 2».. من إنتاج المملكة للمسيرات «الدرون» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - التواصل ـ فريق التحرير:
كشف عبدالسلام الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، أن إنترا تشارك في معرض الدفاع العالمي بعدد من المنظومات المتميزة، بينها منظومة الدرون الـ “عاصف1″ و”عاصف2”.
وأوضح الغامدي في تصريح لقناة “الإخبارية”؛ أن “عاصف” تعد منظومة طائرة من دون طيار هجينة، بخاصية الإقلاع والهبوط العمودي لأغراض الاستطلاع.
وأضاف الغامدي أن إنترا شركة سعودية متخصصة في منظومات الطائرة دون طيار، والأنظمة المساندة لها، وهي مرخصة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
ولفت إلى أنه سيجري تدشين منظومة إستراتيجية كبيرة، لأغراض الاستطلاع بمواصفات عالية، من بينها التحليق لمدة 50 ساعة، على ارتفاع 45 ألف قدم.
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