شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم فرض رسوم على النفايات خلال الفترة القادمة؟.. «السباعي» يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات، عبدالله السباعي، حقيقة فرض رسوم على النفايات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “السباعي”، في تصريحات على قناة “السعودية”، أنه لن يكون هناك فرض لأي مبالغ مالية خلال السنتين المقبلتين، حسب المخطط الاستراتيجي الشامل.

وأضاف أن المخطط من أهدافه وضع نموذج العمل، وسيكون في إدارة النفايات، وقد يكون هناك مقابل يجمع في بعض الحالات التي تتطلب جمع المقابل.

واختتم الرئيس التنفيذي تصريحاته: “إلى الآن لا توجد أي مقدرات مالية، لأننا في مرحلة بناء نموذج، وبحسب المخطط والأداة النظامية، لن يكون هناك رسوم على النفايات خلال السنتين القادمتين”.