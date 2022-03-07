شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد، استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن الطفل يدعى يامن نافز جفال (16 عاما)، أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس.

وبحسب ما ذكرته الوزارة الفلسطينية، أصيب الطفل جفال، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة أبو ديس، بينما منع الجنود الإسرائيليون سيارة الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده لاحقاً.