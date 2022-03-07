شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر وطاجيكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع سفير الجزائر لدى بلاده عبد الحميد أحمد خوجة، سبل تعزيز التعاون التنسيق الثنائي المشترك في مختلف المجالات بما يلبي المصالح المشتركة.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وفي سياق متصل ، بحث الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم، مع سفير طاجيكستان لدى البحرين بهادور محمود زوده شريفي، علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع بين البلدين في ظل الرغبة المشتركة لتعزيزها وتنميتها في كافة المجالات، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.