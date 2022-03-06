شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بعمالة وافدة بالرياض.. حولوا منزلا لارتكاب هذه الجرائم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت أمانة الرياض من الإطاحة بعمالة وافدة، قاموا باستخدام مواد مجهولة المصدر في تصنيع ” المعسل والجراك”. وأضافت الأمانة على حسابها في تويتر : ” وافدون يحولون استراحة عزاب إلى معمل متكامل لتصنيع “المعسل والجراك” شرق الرياض”. وأوضحت أنهم قاموا استخدموا مواد مجهولة المصدر في خطوط الإنتاج وأبرزوا ملصقات مزورة لشركات شهيرة. وأكدت أنها ستطبق العقوبات بحق المتورطين، حيث تم مصادرة الكميات، وإغلاق الموقع، واستدعاء المالك.

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