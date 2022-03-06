شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة شهر رمضان» تتصدر اجتماع السديس مع قيادات «شؤون الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه اليوم بعدد من قيادات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لمناقشة خطة موسم شهر رمضان المبارك.

وابتدأ الشيخ السديس، حديثه بشكر الله -عز وجل- على ما منَّ به من نعمة في قرب زوال الجائحة التي عصفت بالعالم أجمع وما تم من توجيهات كريمة بتخفيف الإجراءات الاحترازية سائلاً الله -العلي القدير- أن يديم الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

وناقش السديس الخطة مع القيادات بالرئاسة مؤكداً أن تطلعات القيادة الرشدية -أعزها الله- تنص على تذليل كافة العقبات والمعوقات على قاصدي ومرتادي المسجد الحرام، مختتماً بالتضرع إلى الله -عز وجل- بأن يبارك في جهود الجميع ويجعل ما يقومون به خالصاً لوجهه الكريم.

ثم شكر السديس الحضور على جهودهم المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وما يقدم من جهود وخدمات لقاصدي المسجد الحرام ليكون بيئة صحية آمنة مطمئن، حاثهم على بذل المزيد والتفاني والإخلاص والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة، وحُسن تمثيل الرئاسة، والتعاون البناء والمثمر مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في الخدمات المقدمة في المسجد الحرام.

حضر اللقاء فضيلة مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، والمستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي، فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون القانونية والتطويرية المشرف على الشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، وعدد من القيادات بالرئاسة.