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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة جسر الملك فهد: تحديث الإجراءات الخاصة بالمغادرين والقادمين من وإلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مساء اليوم الأحد، تحديث الإجراءات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها عبر الجسر.
وقالت مؤسسة جسر الملك فهد، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن تحديث الإجراءات للقادمين، يشمل إلغاء شرط تقديم نتيجة سلبية فحص بي سي آر، معتمد أو لفحص للمستضدات لفيروس كورونا قبل دخول المملكة.
كما تشمل الإجراءات إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على القادمين للمملكة، واشتراط وجود تأمين طبي لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، لحمالي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها خلال فترة البقاء في المملكة.
وأضافت مؤسسة جسر الملك فهد أنه بالنسبة للمغادرين، يشترط لسفر المواطن تلقي 3 جرعات ويعفى من لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية كما يستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهره تطبيق توكلنا مع اشتراط وجود تأمين طبي معتمد يغطي مخاطر كورونا لمن هم دون 12 سنة.
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