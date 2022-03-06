شكرا لقرائتكم خبر عن على المكشوف.. بريطانيا: ببساطة لا نستطيع فتح الأبواب أمام اللاجئين الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
«ببساطة لا نستطيع فتح الأبواب أمام اللاجئين الأوكرانيين» ، بهذا الرد كانت إجابة بريطانيا على انتقادات وجهتها فرنسا بخصوص طريقة تعامل لندن مع ملف اللاجئين الأوكرانيين.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد وجه انتقادا عبر رسالة إلى نظيرته البريطانية بريتي باتيل.
ووصف وزير الداخلية الفرنسي بريطانيا، بالافتقار إلى الإنسانية تجاه لاجئين أوكرانيين، كانوا قد حاولوا العبور من فرنسا إلى المملكة المتحدة.
جاء ذلك بعد أن طلبت السلطات البريطانية في الأيام الأخيرة من حوالي 150 أوكرانيا فروا من بلادهم الذهاب إلى باريس أو بروكسل للحصول على تأشيرات للالتحاق بعائلاتهم في المملكة المتحدة.
يذكر أن أكثر من 400 مواطن أوكراني، كانوا قد وصلوا إلى منطقة كاليه الفرنسية منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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