شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: النشاط التجاري لا يؤثر على الدعم المستحق.. بشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن أن مزاولة أي نشاط تجاري لا يؤثر على الاستفادة من البرنامج ولكن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج وانطباق الشروط على المستفيد.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد قال فيه: “أعمل حاليا على فتح مؤسسة لي ولأولادي.. هل يتأثر الدعم؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله “يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يتم الإفصاح عن السجل تجاري من خلال الخطوات التالية:

1- اختيار نوع الدخل “نشاط تجاري”

2- اختيار المصدر “سجل تجاري”

3- إضافة الدخل ثم حفظ