شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: لدينا خطة استراتيجية لضمان تدفق السلع والمواد الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد الشريعان أن الحكومة أعدت خطة استراتيجية؛ لضمان تدفق السلع والمواد الغذائية واستقرار أسعارها في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مخاوف توقف الإمدادات العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية - الروسية.



وقال الشريعان - في تصريح، اليوم الأحد إن الدولة لديها مخزون استراتيجي وفير للمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية موزعا على جميع محافظات الكويت عبر مخازنها الرئيسية وأفرعها التموينية، لافتا إلى استعداد فرق الطوارئ التابعة للوزارة لأي تغيرات مفاجئة قد تطرأ على الأوضاع ودراسة تأثيرها على شبكة الإمدادات العالمية ووضع الحلول.



وأضاف أن خطوط الإمدادات للواردات من المواد الغذائية والاستهلاكية وتصدير السلع في الكويت ومنطقة الخليج العربي لم تتأثر، مؤكدا استمرار تدفقها وفق جدول زمني محدد بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك والجهات الرسمية الأخرى.



وأشار إلى أن هناك خطط طوارئ وضعت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في حال حدوث أي تغير مفاجئ للأزمة؛ لضمان تدفق السلع وعمليات الشحن الجوي والبري والبحري للمواد بانسيابية دون توقف، مبينا أن دولة الكويت مساهمة في أكبر الشركات العالمية للشحن والمواد الغذائية.