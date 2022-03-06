شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة حل المشكلات سلميا لضمان أمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ضرورة حل المشكلات بالطرق السلمية والحوار المتبادل لضمان أمن المنطقة وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.



وذكر بيان لمكتب الكاظمي - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم مع مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون العراق وإيران جينيفر جيفيتو، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما في ضوء مخرجات الحوار الاستراتيجي، وفي مختلف المجالات خاصة الاستثمار والطاقة المتجددة، ومعالجة آثار التغير المناخي.



وأوضح البيان أنه تم مناقشة أيضا عدد من القضايا الدولية والإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك.