شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. رسالة مؤثرة من وزير الصحة لأبطال الجيش الأبيض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه وزير الصحة الدكتور ” فهد الجلاجل”، رسالة مؤثرة لأبطال الدفاع في الخط الأول في مواجهة وباء كورونا.
وكتب وزير الصحة على حسابه في تويتر :” أبطال الصحة في المستشفيات.. في مراكز الرعاية الأولية.. في عيادات تطمن.. في مراكز تأكد.. في مراكز اللقاح.. كنتم خط المواجهة الأول مع الفيروس، تصديتم له بشجاعة لحماية مجتمعكم”.
وأضاف الجلاجل قائلا :” بجهودكم نحن اليوم على مشارف انتهاء الجائحة.. لكم الدعوات الصادقة.. من كل مواطن ومقيم”.
يأتي هذا عقب ما قررته وزارة الداخلية أمس من رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.
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