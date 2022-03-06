شكرا لقرائتكم خبر عن الزعاق يوضح الفرق بين الغبار المفاجئ والرتيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، الفرق بين العبار المفاجئ والرتيب، مشيرًا إلى أن حركة الهواء من مكان إلى مكان آخر تسمى بالرياح، كونها فهي من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض.

وأضاف خلال فقرته على قناة “العربية” : كلما زادت الفوارغ الضغطية، زادت حركة الرياح المثيرة للأتربة، وهذا لا يكون إلا في المواسم الانتقالية، الخريف والربيع كحال أيامنا هذه”.

وتايع: “العرب يسمون الغبار بالنقع، والغبار ينقسم إلى قسمين، غبار مفاجئ وهو الغبار الكثيف المنقول من منطقة إلى منطقة تالية، وهو غبار ربيعي أي يتشكل ويتخلق في الربيع، خلال مارس وأبريل، ولا ينتهي إلا إذا تميز فصل الصيف الفعلي في شهر مايو”.

وأكمل: “القسم الثاني هو غبار رتيب، وهو الغبار المصاحب لرياح البوارح الصيفية، وسميت بهذا لأنها تبرح الأرض بقوتها، وعادة ما يكون في طبقات الجو العليا، بحيث نشاهد الشمس بالقرص التي لا شعاع لها، والعرب يسمون الشمس في هذه الحالة بالشمس المريضة”.