شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم صناعة "درون" محلية.. وإنشاء أكبر مصنع للذخيرة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، المهندس وليد أبو خالد، إن الشركة تعتزم إنتاج طائرة مسيرة سعودية الصنع وإنشاء واحد من أكبر مصانع الذخيرة في العالم، وتوطين شتى قطاعات الدفاع.

وبحسب ما ذكرت قناة "العربية"، ذكر المهندس أبو خالد أن السعودية تسعى لتوطين أكثر من 50٪ من إنفاقها العسكري وتحويله إلى الشركات السعودية بحلول عام 2030.

يذكر أن شركة "سامي" مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).