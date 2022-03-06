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شكرا لقرائتكم خبر عن هل وضع الطفل الرضيع مع أمه بالمقاعد الأمامية يعد مخالفة؟ «المرور» يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية وضع الأطفال في المكان المخصص لهم أثناء القيادة، محذرة من خطورة وضعهم في المقاعد الأمامية.
جاء ذلك في رد على سؤال مواطنة قالت فيه “سؤال.. الطفل الرضيع بحضن أمه بالمقعد الأمامي هل يعتبر مخالف في نظام ساهر؟”.
وأجابت الإدارة للمرور بقولها “مرحبا بك، يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي حفاظًا على سلامتهم”.
وأضافت “إذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص. نشكر تواصلك”.
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