شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط نقل ملكية السيارة عبر منصة أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر أنه يمكن المبايعة للسيارة عبر منصة أبشر ويتطلب ايداع مبلغ المبايعة على حساب الوسيط.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه “هل يمكنني أن أنقل ملكية سيارتي لابني عبر منصة أبشر؟”.

وأجابت المنصة بقولها “يمكن المبايعة عبر منصة أبشر ويتطلب إيداع مبلغ المبايعة على حساب الوسيط ولا يقل عن 5 آلاف ريال”

تجديد هوية مقيم

وفي وقت سابق أوضحت المديرية العامة للجوازات، متطلبات تجديد هوية مقيم (الإقامة) لأحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية ، وكذلك طريقة التجديد عبر “أبشر”.

وأوضحت الجوازات أن الخدمة تُمكّن الفرد من تجديد هوية مقيم (الإقامة) لأحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونياً عبر منصة أبشر.

المتطلبات :

– سداد رسوم تجديد الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت.

– سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل.

– وجـود بصمة وصورة للعامل لدى نظـام الجوازات، ولفـرد الأسرة الـذي تجـاوز عمـره 15 سـنة.

– صالحية جواز سفر العامل وقت التجديد.

– وجود العامل على الأراضي السعودية.

– ألا يكون العامل مسجلا كمتغيب عن العمل.

– المزيد من التفاصيل في دليل استخدام الخدمة.

خطوات التقديم :

– ادخل باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور عن طريق منصة أبشر – أفراد.

– سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل بأبشر.

– سيتم دخولك على الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر.

– اضغط على الخدمات الإلكترونية، واختر خدمات المكفولين.

– اختر (تجديد الإقامة) من القائمة.

– اقرأ تعليمات الخدمة، واضغط على (التالي).

– اختر العامل المراد تجديد إقامته.

– حدّد المدة وأكّد البيانات وجدّد الإقامة.

رابط الخدمة:هنا.