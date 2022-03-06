شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: عوالق ترابية تؤثر في مدى الرؤية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة القصيم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة عوالق ترابية، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن تدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة القصيم (الأسياح ـ البدائع ـ البكيرية ـ الثامرية ـ الخبراء ـ الرس ـ الشماسية ـ العمار ـ الفوارة ـ المذنب ـ النبهانية ـ بريدة ـ رياض الخبراء ـ ضرية ـ عقلة الصقور ـ عنيزة ـ عيون الجواء).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، غدا الاثنين في تمام الواحدة صباحا.