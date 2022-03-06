شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإرهاب وغسل الأموال» على رأسها.. النائب العام ووزير العدل الجزائري يوقعان مذكرة تفاهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم، بمعالي وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجهازين العدليين.

كما اطلّع وزير العدل الجزائري على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية.

ووقع الطرفان في نهاية اللقاء مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة، لا سيما المنظمة منها، ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم التي تمسّ الأنظمة المعلوماتية وجرائم تداول النقود.

حضر اللقاء السفير الجزائري لدى المملكة محمد علي بو غازي، وعدد من أصحاب أعضاء النيابة العامة.