شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «تعليم الرياض» بشأن مقررات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شددت إدارة التعليم بالرياض على أهمية الحفاظ على المقررات الدراسية، مؤكدة أن مقررات الفصل الدراسي الثاني ستستمر إلى نهاية الفصل الثالث. وقالت تعليم الرياض، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، : “طلابنا وطالباتنا.. سيستمر تدريس مقررات الفصل الدراسي الثاني إلى نهاية الفصل الثالث، لذا المحافظة على كتبكم، دليل حرصكم ووعيكم”.

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