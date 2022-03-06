شكرا لقرائتكم خبر عن حضورية أم عن بُعد؟.. «التعليم» تحسم طريقة الدراسة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي، عن قرار وزاة التعليم بشأن حسم شكل الدراسة في شهر رمضان والذي سيتزامن مع الفصل الثالث.

وقال “الوهيبي” في حوار له مع قناة “الإخبارية”، إن الدراسة في الفصل الثالث وخلال شهر رمضان، ستكون حضورياً حسب البرنامج الذي أقرته الوزارة.

وأوضح أن الدراسة في شهر رمضان ستكون امتداد للفصل الدراسي الثالث، وستكون حضورية كما هو معلن سابقاً، أما المواعيد فسيتم الإعلان عنها في حينه.

وتابع الوهيبي، أثناء تفقده للاختبارات في إحدى المدارس، اليوم، أن هناك عودة حضورية كاملة لمليون طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في الرياض.

وأكد أن المدارس تعمل بشكل مستقر، وأنها بدأت الاستعداد لهذه الاختبارات منذ وقت مبكر، وهناك سهولة في استلام وتسليم الأسئلة، واللجان تعمل بشكل صحيح.