شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: انتخاب رئيس الحكومة زعيما لحزب التجمع الوطنى لولاية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالرباط، أشغال المؤتمر الوطني السابع للحزب، الذي انعقد تحت شعار “مسار التنمية”، والذي تم خلاله إعادة انتخاب عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، بالإجماع، رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار لولاية جديدة.

وجاء فوز أخنوش المرشح الوحيد بعد حصوله على 2548 صوتا، من أصل 2549 صوتا معبر عنه خلال عملية التصويت.

وأكد عزيز أخنوش، في كلمته عقب انتخابه رئيسا للحزب لولاية جديدة: "ثقتكم غالية وأمانة سنعمل على أن نكون في مستواها”، مضيفا: “لا يسعني أمام ثقتكم إلا أن أشكركم من أعماق القلب، لقد كانت ثقتكم خلال الولاية الماضية منبع الحماس والمسؤولية التي ميزت عملنا، وكذلك ستكون خلال هاته الولاية الجديدة”.

وأكد أخنوش، أنه سيعمل على أن يكون في مستوى هذه الثقة، مجددا أمام المؤتمرات والمؤتمرين التزامه بالعمل على مواصلة مسار دينامية الأحرار”، وبالحرص على العمل جنبا إلى جنب مع كل مكونات الحزب في هذا المسار.