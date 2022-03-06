شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام جامعة الدول العربية يستقبل وفد الائتلاف الوطنى للمعارضة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشيخ "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة اليوم الأحد.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط استمع باهتمام لاستعراض الوفد للأوضاع على الأرض فى سوريا، وبخاصة ما يتعلق بتصاعد المعاناة الإنسانية، وتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على السكان فى كافة مناطق سوريا بلا استثناء.

واستمع الأمين العام كذلك لتقديرات الوفد حول المسار المُعطل للعملية السياسية فى سوريا، والذى ترعاه الأمم المتحدة فى إطار قرار مجلس الأمن 2254.

ونقل المصدر عن الأمين العام تأكيده خلال المقابلة بأن الحل السياسى يظل هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية المستحكمة فى سوريا، كما يبقى هذا الحل السبيل لضمان وحدة الأراضى السورية، وتكامل البلاد الإقليمى، واستقلالها.

وعبر الأمين العام عن دعمه للشعب السورى الذى عانى الكثير عبر العقد الماضى، مُعربًا عن اقتناعه بضرورة القيام بكل ما هو ممكن فى المرحلة الحالية من أجل وقف هذه المعاناة، واستعادة الحياة الطبيعية للسوريين فى وطنٍ مستقل يعيشون فيه بكرامة وإنسانية.