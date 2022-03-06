شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث “الصحة”: إيقاف المؤتمر الدوري لمستجدات كورونا.. والاكتفاء بالتحديثات على موقع الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن إيقاف انعقاد المؤتمرات الدورية لمناقشة مستجدات كورونا في المملكة.

يأتي ذلك مع قرب انتهاء جائحة كورونا في المملكة، حيث أوضح متحدث الصحة أن الوزارة ستكون قريبة بما يكفي لمتابعة المستجدات.

وأوضح متحدث الصحة: التحديثات والبيانات التي تخص فيروس كورونا ستكون على الموقع الرسمي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 668 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 422 حالة.

وأوصت بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا كارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.