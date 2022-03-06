شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: تنفيذ 31 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة.. وتدمير 16 آلية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف‬⁩، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة خلال 24 ساعة. وأسفرت هذه العمليات عن تدمير 16 آلية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا. وكانت قوات التحالف قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة وتدمير 9 آليات عسكرية تابعة للحوثيين.

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